5 марта, 07:05

Экс-глава ГВСУ-8 признал вину в хищении девяти миллиардов у Минобороны

Вадим Выгулярный. Обложка © photos.istu.ru

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный признал вину в многомиллиардных хищениях у Минобороны России. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты. Экс-чиновник раскаялся и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

«По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания», — приводит вырезку из документа ТАСС.

Напомним, Вадим Выгулярный, бывшая замглавы Минстроя ДНР Юлия Мерваезова и ещё несколько фигурантов проходят по делу о крупных хищениях при исполнении госконтрактов. Потерпевшими признали пять организаций. Самого Выгулярного задержали в июле минувшего года. Экс-чиновника заключили под стражу, однако он не теряет надежд освободиться под залог.

Матвей Константинов
