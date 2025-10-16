Свидетелем по делу экс-замминистра ДНР Юлии Мерваезовой стал Тимур Иванов

Осуждённый за хищения экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов привлечён в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, обвиняемой в мошенничестве при выполнении государственных контрактов на возведение военных объектов. Соответствующая информация содержится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

«Следователь в суде первой инстанции приобщил к материалам дела протокол допроса Тимура Иванова в качестве свидетеля», — говорится в документе.

По версии следствия, Мерваезова, занимавшая в 2021-2022 годах пост директора АО «Военно-строительная компания» (позже переименованной в «СибирьПромГрупп»), осуществляла вывод денежных средств при заключении государственных контрактов на строительство военных объектов.

В то же время защита обвиняемой настаивает, что инкриминируемые ей преступные эпизоды произошли не в период её руководства организацией, а до и после её работы. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено и в отношении её предшественника. Помимо Мерваезовой, по данному делу проходят ещё несколько фигурантов, включая бывшего главу Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного и экс-руководителя АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны Евгения Горбачева.

Напомним, что Тимур Иванов был арестован 23 апреля 2024 года. Ему предъявлены обвинения в коррупции. Суд признал Иванова виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В своём последнем слове подсудимый формально признал вину, но при этом продолжал утверждать, что не совершал преступлений. Он отрицал свою причастность к хищению государственных средств, выделенных на покупку паромов, а также к незаконному выводу более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».