5 марта, 12:50

Суд приговорил замкомандующего ЛенВО Муминджанова к 10 годам колонии за взятки

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерала Валерия Муминджанова к десяти годам лишения свободы за взятку. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Также генерала оштрафовали на 17,9 млн рублей — почти столько же, сколько он получил за содействие в заключении госконтрактов с определёнными фирмами на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

В те годы — 2017–2023 — Муминджанов, занимая должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, как раз отвечал за снабжение Вооружённых сил вещевым имуществом.

Ранее стало известно, что суд отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в отправке на СВО. Экс-чиновник в ходе заседания заявил, что хочет приблизить победу и согласен служить рядовым штурмовиком на самых опасных участках фронта. Однако суд счёл, что выпускать осуждённого за коррупцию не стоит.

