На Урале экс-замминистра энергетики получил 11 лет за миллионные взятки

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему заместителю министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрею Кислицыну. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

По данным следствия, с декабря 2022 года по апрель 2024 года чиновник через посредника получил от представителя компании-производителя светотехнического оборудования более 1,9 миллиона рублей. Эта сумма была частью общего транша в 4 миллиона. Оставшиеся свыше 2 миллионов достались его знакомому Павлу Мякишеву за посредничество.

Деньги передавались за лоббирование интересов коммерческой структуры. Чтобы выполнить обязательства, замминистра с осени 2021 года по осень 2023 года обращался к главам четырёх муниципалитетов и их заместителям, настоятельно рекомендуя заключать контракты на поставку оборудования с конкретным юрлицом.

На суде Кислицын и Мякишев вину не признали. Первого приговорили к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 8 миллионов рублей и запретом занимать аналогичные должности на 10 лет. Второй получил 9 лет строгого режима, штраф в 8 миллионов и пятилетний запрет на работу в таких структурах.

