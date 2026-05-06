Бывшему главе МЧС Крыма добавили срок по делу о взятках

Суд увеличил срок наказания бывшему главе МЧС Республики Крым Сергею Садаклиеву. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По данным собеседника ТАСС, Киевский суд Симферополя вынес новый приговор по делу экс-чиновника. Итоговый срок составил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Садаклиева уже осудили за взятки. Тогда ему назначили 5,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 1,7 млн рублей. Теперь к прежнему наказанию добавили новый срок. По данным правоохранителей, итоговое наказание определили путём частичного сложения.

Подробности нового эпизода в срочном сообщении не раскрываются. Также не уточняется, какую именно сумму или обстоятельства рассматривал суд в этот раз.

Садаклиев ранее занимал должность главы МЧС Крыма. После возбуждения дела он стал одним из заметных фигурантов антикоррупционной повестки в регионе. Приговор может стать не последней точкой в деле, если сторона защиты решит его обжаловать.