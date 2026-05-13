Над Анапой прогремело более 17 взрывов, работает ПВО
Обложка © Telegram / Минобороны России
В районе Анапы прогремело более 17 взрывов. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали о серии «глухих взрывов» со стороны моря. Согласно предварительной информации, украинские дроны перехватываются расчётами ПВО над Чёрным морем. Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в селе Соловьёвка в Климовском районе Брянской области два человека пострадали в результате удара FPV-дрона по автомобилю. Мужчины доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Само транспортное средство было повреждено.
