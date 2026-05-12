12 мая, 20:12

Два человека в Брянской области пострадали в результате атаки FPV-дрона ВСУ

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Соловьёвка в Климовском районе Брянской области, в результате удара пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV–дронами село Соловьёвка Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении.

Согласно губернатору, мужчины доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Само транспортное средство было повреждено.

Семь муниципалитетов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен мирный житель

Ранее ВСУ нанесли удар по Калининскому району Горловки. Под обстрел попал частный сектор посёлка шахты имени Румянцева. В результате зафиксированы повреждения гражданских домов и придомовых территорий. Жертв и пострадавших нет. Это уже 3 949 дом в частном секторе, который атаковал противник. Также повреждено 1 929 многоквартирных домов.

Тимур Хингеев
