Два человека в Брянской области пострадали в результате атаки FPV-дрона ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Соловьёвка в Климовском районе Брянской области, в результате удара пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV–дронами село Соловьёвка Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении.

Согласно губернатору, мужчины доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Само транспортное средство было повреждено.