Семь муниципалитетов Белгородской области атакованы ВСУ, ранен мирный житель

Семь муниципалитетов Белгородской области атаковали дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ), пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.











На дороге Отрадовский — Красная Яруга дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавший с баротравмой доставлен в белгородскую горбольницу №2. После оказания помощи госпитализация не понадобилась — лечение будет проходить амбулаторно. Машина повреждена.

В Шебекинском округе в хуторе Знаменка от атаки БПЛА повреждён трактор, стоявший в поле. В городе Шебекино в результате ударов беспилотников повреждены кровля частного дома, две «газели» и производственное здание на предприятии. Село Новая Таволжанка атаковано четырьмя дронами: в одном доме повреждена кровля, ещё в трёх выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также осколками посечены три легковых автомобиля. В селе Мешковое от атаки БПЛА повреждена кровля частного дома.