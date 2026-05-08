8 мая, 14:21

На ЗАЭС заявили об ударах ВСУ по береговой линии Энергодара в день перемирия

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Атаки со стороны Вооружённых сил Украины зафиксированы по береговой линии бывшего Каховского водохранилища в Энергодаре с момента объявленного Россией перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Атаки противника были зафиксированы в районе береговой линии Энергодара», — сказала ТАСС представитель станции.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00:00 мск 8 мая до 10 мая Россия объявила временное прекращение боевых действий. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью остановили огонь по местам дислокации ВСУ, объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооружёнными силами, в глубине украинской территории. Но ВСУ уже 1630 раз нарушили режим прекращения огня с 00:00 8 мая. Киевляне начали покидать город, вспомнив о предупреждении МО РФ нанести «удар возмездия» по центрам принятия решения в случае провокаций.

Анастасия Никонорова
