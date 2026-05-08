Киевляне начали покидать город после нарушения перемирия Украиной 1630 раз
© Shutterstock / FOTODOM / Danita Delimont
Жители Киева стали уезжать из столицы после того, как Украина нарушила перемирие, объявленное Россией. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.
По словам парламентария, предупреждения были сделаны, но противник их игнорирует. Попов напомнил, что за прошедшую ночь и утро в российских регионах есть пострадавшие и разрушения в результате массированных атак ВСУ.
«Киевляне уезжают за город и на правый берег. Надеюсь, уезжают не зря», — написал Попов.
Сегодня рано утром Life.ru рассказывал, что с начала суток системы ПВО уничтожили уже 25 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы. А в период с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО сбили 264 украинских дронов над регионами РФ. ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты. ВСУ уже 1630 раз нарушили режим прекращения огня с 00:00 8 мая.
