Киевляне начали покидать город после нарушения перемирия Украиной 1630 раз

Жители Киева стали уезжать из столицы после того, как Украина нарушила перемирие, объявленное Россией. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

По словам парламентария, предупреждения были сделаны, но противник их игнорирует. Попов напомнил, что за прошедшую ночь и утро в российских регионах есть пострадавшие и разрушения в результате массированных атак ВСУ.

«Киевляне уезжают за город и на правый берег. Надеюсь, уезжают не зря», — написал Попов.