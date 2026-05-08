ВСУ уже 1630 раз нарушили режим прекращения огня с 00.00 8 мая

ВСУ уже 1630 раз нарушили объявленное с полуночи перемирие, сообщило Минобороны. Киев продолжал наносить удары по позициям ВС РФ и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Тем не менее ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Ответные удары пришлись по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

Напомним, Россия объявила перемирие на дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня действует с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. Однако Киев не собирался его соблюдать, и уже к утру 8 мая ВСУ допустили 1365 нарушений перемирия.