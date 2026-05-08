Перемирие на День Победы: ВС РФ приостановили бои в полночь 8 мая по приказу Путина

Все группировки российских войск в зоне проведения спецоперации прекратили боевые действия с 00:00 мск 8 мая по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, президента России Владимира Путина, как и было объявлено в рамках перемирия. Об этом сообщило Минобороны России.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в заявлении МО РФ утром 8 мая.

Перемирие приурочено к празднованию Дня Победы и направлено на обеспечение гуманитарных целей в условиях текущего конфликта. Украинская сторона согласилась на него, но ВСУ продолжили наносить удары по российским позициям и гражданским объектам в приграничных районах. Зафиксировано 153 обстрела с использованием артиллерии, РСЗО, миномётов и танков, а также 887 ударов с применением БПЛА, включая FPV-дроны и октокоптеры.

Ночь на 8 мая стала одной из самых рекордных по интенсивности атак беспилотников ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.