Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 17:40

ВСУ при атаке на Энергодар целились в вышки связи на крышах жилых домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /TPROduction

ВСУ во время массированной атаки на Энергодар наносили удары по вышкам сотовой связи, установленным на крышах многоквартирных домов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

Градоначальник уточнил, что в первой половине дня обстрелу подверглись кровли в первом и четвёртом микрорайонах, а также на Центральной улице, вблизи детской спортивной школы и школы имени Манзули. Позже, во второй половине дня, зафиксировали несколько прилётов по автозаправочным станциям на въезде в город.

«Под удары попали объекты городской инфраструктуры, включая автозаправочные станции и жилые дома; один из дронов сдетонировал на детской площадке, на которой, к счастью, никого не было. Ситуация в городе остаётся напряжённой, сохраняется риск новых атак, службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Въезд и выезд из Энергодара закрыли после атаки дронов на ЗАЭС

Ранее сообщалось, что в городе Энергодаре при атаке беспилотников ВСУ ранения получили два мирных жителя. Как рассказала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в ходе налёта повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Юлия Сафиулина
