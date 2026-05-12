Въезд и выезд из Энергодара закрыли после атаки дронов на ЗАЭС

В Энергодаре закрыли движение через КПП в обе стороны после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

По его словам, ВСУ нанесли удары дронами по двум автозаправкам на выезде из города. После атаки произошло возгорание. Пухов сообщил, что в результате удара загорелись автомобиль и топливная колонка. На месте сохраняется опасность повторных атак.

После этого власти ограничили движение через КПП в обе стороны. Водителей и жителей призвали не приближаться к автозаправкам и оставаться в безопасных местах.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ударах ВСУ по береговой линии Энергодара в период объявленного Россией перемирия ко Дню Победы. Атаки фиксировались в районе бывшего Каховского водохранилища. Временное прекращение боевых действий было объявлено Россией по решению президента Владимира Путина. Оно действовало в дни празднования 81-й годовщины Победы. С 00:00 мск 8 мая российские войска остановили огонь по местам дислокации ВСУ, объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооружёнными силами, в глубине украинской территории. Однако Киев продолжил наносить удары.