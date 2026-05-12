12 мая, 14:31

Два человека пострадали в Энергодаре при ударе дронов ВСУ

В Энергодаре в результате атаки беспилотников ВСУ получили ранения двое гражданских лиц. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.

«В результате атак беспилотников ранены два человека», — приводит слова Яшиной ТАСС.

Они госпитализированы. Также повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ударах ВСУ по береговой линии Энергодара в период объявленного Россией перемирия ко Дню Победы. Атаки фиксировались в районе бывшего Каховского водохранилища.

Вероника Бакумченко
