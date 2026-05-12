Частный сектор Горловки вновь попал под удар ВСУ

Украинские войска нанесли удар по Калининскому району Горловки. Об этом 12 мая сообщил корреспондент News Front Георгий Медведев.

Военкор рассказал, что под обстрел попал частный сектор на территории посёлка шахты имени Румянцева. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданских домостроений и придомовой территории. Жертв и пострадавших нет.

Медведев уточнил, что с начала полномасштабной эскалации это уже 3 949 дом частного сектора, который атаковал противник. Число повреждённых многоквартирных домов составило 1 929.

