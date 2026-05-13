Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО

Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, система ПВО работает по украинским беспилотникам-камикадзе, сообщает SHOT со ссылкой на жителей города.

Оповещение об опасности атаки БПЛА пришло горожанам около 04:30 утра. Примерно в 04:50 в южной части города начали раздаваться громкие звуки — всего было слышно около 10 взрывов. ПВО уничтожает дроны ВСУ.

Губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность и попросил жителей оставаться в безопасных местах. Аэропорт Ярославля временно закрыт для полётов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.