День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 02:49

Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, система ПВО работает по украинским беспилотникам-камикадзе, сообщает SHOT со ссылкой на жителей города.

Оповещение об опасности атаки БПЛА пришло горожанам около 04:30 утра. Примерно в 04:50 в южной части города начали раздаваться громкие звуки — всего было слышно около 10 взрывов. ПВО уничтожает дроны ВСУ.

Губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность и попросил жителей оставаться в безопасных местах. Аэропорт Ярославля временно закрыт для полётов. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

План «Ковёр» ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля и Саратова
План «Ковёр» ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля и Саратова

Ранее Life.ru писал, что в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого украинского БПЛА упали на территорию предприятия. В результате атаки пострадал один человек, ему оказывают помощь. Также произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar