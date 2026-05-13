План «Ковёр» ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля и Саратова

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна) и Саратова (Гагарин). Об этом ведомство сообщило в своём канале на платформе «Макс».

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов на фоне объявления в регионах опасности по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Аэропорты работают по согласованию с соответствующими органами.

А ранее в результате атаки Вооружённых сил Украины на семь муниципалитетов Белгородской области пострадал один человек, также зафиксировано множество разрушений. На трассе Отрадовский — Красная Яруга беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль. Водитель получил баротравму и был доставлен в Белгородскую городскую больницу №2. После оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно.