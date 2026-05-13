Временные ограничения на полёты введены в четырёх аэропортах России

План «Ковёр» ввели в четырёх российских авиагаванях. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Волгоград, Тамбов (Донское), Геленджик, Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении. Ведомство также напоминает о том, что в аэропорту Геленджика действует NOTAM, согласно которому, аэропорт принимает рейсы лишь с 08:30 по 20:00.

А ранее в результате атаки Вооружённых сил Украины на семь муниципалитетов Белгородской области пострадал один человек, также зафиксировано множество разрушений. На трассе Отрадовский — Красная Яруга беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль. Водитель получил баротравму и был доставлен в Белгородскую городскую больницу №2. После оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно.