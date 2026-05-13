В станице Тамань обнаружили обломки БПЛА, пострадал один человек

В Тамани обломки БПЛА найдены по нескольким адресам. Пострадал один человек. Он получил помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В одном из домовладений в Тамани обломками БПЛА выбило стёкла. По второму адресу фрагменты дрона рухнули на летнюю кухню, в доме повреждены окна и двери.

Пожар на предприятии в посёлке Волна Темрюкского района продолжают тушить. По информации оперштаба, задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.