Обломок сбитого дрона ВСУ попал в промышленный объект в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал об итогах ночной атаки украинских беспилотников на регион. Силы ПВО и РЭБ отработали по целям на подлёте к городу, но без последствий не обошлось — один из обломков вражеского дрона попал в промышленный объект в Ярославле.

«Сегодня под утро на подлёте к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — сообщил Евраев в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что на территории области могут лежать фрагменты дронов. Людей попросили не подходить к ним, не пользоваться рядом телефонами, отойти подальше и звонить по номеру 112. Евраев подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовики продолжают работу. Он призвал ждать официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».