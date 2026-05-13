13 мая, 04:06

Обломок сбитого дрона ВСУ попал в промышленный объект в Ярославле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал об итогах ночной атаки украинских беспилотников на регион. Силы ПВО и РЭБ отработали по целям на подлёте к городу, но без последствий не обошлось — один из обломков вражеского дрона попал в промышленный объект в Ярославле.

«Сегодня под утро на подлёте к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — сообщил Евраев в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что на территории области могут лежать фрагменты дронов. Людей попросили не подходить к ним, не пользоваться рядом телефонами, отойти подальше и звонить по номеру 112. Евраев подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовики продолжают работу. Он призвал ждать официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Напомним, несколькими часами ранее над Ярославлем прогремело около 10 взрывов. Оповещение пришло жителям в 04:30 утра, а уже в 04:50 в южной части города начали раздаваться громкие звуки — система ПВО уничтожала дроны-камикадзе. Аэропорт Ярославля временно закрыли для полётов.

Антон Голыбин
