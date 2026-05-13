Угроза БПЛА объявлена в Ленинградской области
В Ленинградской области жителей предупредили о беспилотной опасности. Сообщение появилось в телеграм-канале МЧС по региону в 10:47 (по московскому времени).
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сказано в тексте.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал об итогах ночной атаки украинских беспилотников на регион. Силы ПВО и РЭБ отработали по целям на подлёте к городу, но без последствий не обошлось — один из обломков вражеского дрона попал в промышленный объект в Ярославле.
