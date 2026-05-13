Житель Ставрополья погиб во время прилёта дрона ВСУ под Брянском
© Shutterstock / FOTODOM / twintyre
ВСУ атаковали село Старая Погощь Суземского района в Брянской области при помощи беспилотника. Погиб мирный житель родом из Ставропольского края. Информацией незадолго до ухода в отставку поделился губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, погиб мирный житель Ставропольского края. Родным погибшего — соболезнования. Работают оперативные и экстренные службы», — говорится в его тексте в телеграм-канале.
Ранее, 12 мая, сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Соловьёвка в Климовском районе Брянской области, в результате удара пострадали два человека.
