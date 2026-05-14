Минобороны сообщило о потерях ВСУ почти в 1200 военных за сутки
Вооружённые силы Украины за сутки потеряли около 1190 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, потери противника зафиксированы в результате действий российских группировок войск на разных направлениях.
В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих. От действий группировки «Запад» потери составили более 150 человек.
Группировка «Южная», по данным Минобороны, нанесла поражение противнику с потерями до 115 военнослужащих. В зоне ответственности «Центра» ВСУ потеряли более 300 человек.
На направлениях группировки «Восток» украинские силы, как заявили в ведомстве, потеряли более 350 военнослужащих. Ещё до 60 человек пришлись на зону ответственности группировки «Днепр».
Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала кошмаром для украинских формирований в Харьковской области. Российские войска провели массированную атаку с использованием беспилотников «Герань-2», нанеся удары по десяткам целей.
