В Энергодаре заявили, что ВСУ три дня подряд атакуют город дронами

Энергодар последние три дня подвергается атакам украинских беспилотников, в том числе по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По её словам, очередной удар был зафиксирован на въезде в город.

«Атаки на Энергодар возобновились 12 мая. Сегодня атака фиксировалась на въезде в город», — сказала она ТАСС.

Яшина уточнила, что за последние дни удары наносились по вышкам сотовой связи, гаражам и автозаправкам. Она добавила, что это продолжается уже три дня.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Энергодаре перекрыли движение через КПП после атаки украинских беспилотников. Вооружённые силы Украины провели две атаки по двум автозаправкам на выезде из города-спутника ЗАЭС.