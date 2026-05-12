Украинский дрон взорвался на детской площадке в городе-спутнике ЗАЭС

В Энергодаре один из украинских беспилотников взорвался на территории детской площадки. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По её словам, степень повреждений оценят позже, когда позволит обстановка. Сейчас ситуация остаётся сложной.