Украинский дрон взорвался на детской площадке в городе-спутнике ЗАЭС
В Энергодаре один из украинских беспилотников взорвался на территории детской площадки. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По её словам, степень повреждений оценят позже, когда позволит обстановка. Сейчас ситуация остаётся сложной.
«Сохраняется угроза повторных ударов, экстренные службы работают в усиленном режиме», — цитирует Яшину ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что в Оренбурге в результате атаки девяти украинских беспилотников получили повреждения школа и детский сад. Там частично выбиты стёкла. Никто не пострадал. Всего над городом было сбито девять беспилотников.
