12 мая, 13:23

Школа и детсад повреждены в Оренбурге при атаке девяти дронов

Обложка © Life.ru

В Оренбурге при атаке беспилотников получили повреждения школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад», — говорится в сообщении главы региона.

Солнцев добавил, что там частично выбиты стёкла. Никто не пострадал. Всего над городом было сбито девять беспилотников.

Тем временем строители приступили к восстановительным работам. На это время школьников перевели на удалёнку. Родителям дошкольников предложат другое учреждение.

В Оренбурге и Орске ввели режим повышенной готовности

Напомним, что 12 мая, во вторник, Оренбург пережил налет БПЛА. При отражении атаки осколками задело жилую многоэтажку в центре города: выбило стекла, посекло кровлю. К счастью, обошлось без жертв. Всем жильцам пришлось покинуть здание. Власти предложили людям переждать в гостинице, но на это согласилась только одна семья. Сейчас на месте продолжают дежурить спасатели, полиция, медики и чиновники администрации.

Никита Никонов
