Школа и детсад повреждены в Оренбурге при атаке девяти дронов
Обложка © Life.ru
В Оренбурге при атаке беспилотников получили повреждения школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
«К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад», — говорится в сообщении главы региона.
Солнцев добавил, что там частично выбиты стёкла. Никто не пострадал. Всего над городом было сбито девять беспилотников.
Тем временем строители приступили к восстановительным работам. На это время школьников перевели на удалёнку. Родителям дошкольников предложат другое учреждение.
Напомним, что 12 мая, во вторник, Оренбург пережил налет БПЛА. При отражении атаки осколками задело жилую многоэтажку в центре города: выбило стекла, посекло кровлю. К счастью, обошлось без жертв. Всем жильцам пришлось покинуть здание. Власти предложили людям переждать в гостинице, но на это согласилась только одна семья. Сейчас на месте продолжают дежурить спасатели, полиция, медики и чиновники администрации.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.