Школа и детсад повреждены в Оренбурге при атаке девяти дронов

В Оренбурге при атаке беспилотников получили повреждения школа и детский сад. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад», — говорится в сообщении главы региона.

Солнцев добавил, что там частично выбиты стёкла. Никто не пострадал. Всего над городом было сбито девять беспилотников.

Тем временем строители приступили к восстановительным работам. На это время школьников перевели на удалёнку. Родителям дошкольников предложат другое учреждение.