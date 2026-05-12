День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:46

В Оренбурге и Орске ввели режим повышенной готовности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Soos Jozsef

В Оренбурге, Орске и Ясном ввели режим повышенной готовности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«В Оренбурге, Орске и Ясном введён режим повышенной готовности. Ещё раз напоминаю всем жителям области: фото- и видеофиксация преступлений режима ВСУ на территории Оренбургской области запрещена. Не помогайте врагу в его циничных намерениях, направленных против мира и жителей нашей страны», — написал он.

Над Ульяновской областью сбили два дрона ВСУ
Над Ульяновской областью сбили два дрона ВСУ

Напомним, что во вторник, 12 мая, Оренбург атаковал БПЛА. При отражении налёта пострадал многоквартирный жилой дом в областном центре — повреждены кровля и остекление. К счастью, никто из жильцов не пострадал, но людей из здания эвакуировали. Им предложили временно переселиться в гостиницу, однако согласилась только одна семья. На месте продолжают работать спасатели, полицейские, врачи и представители администрации.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • ЧП
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar