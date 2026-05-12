В Оренбурге и Орске ввели режим повышенной готовности
В Оренбурге, Орске и Ясном ввели режим повышенной готовности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
«В Оренбурге, Орске и Ясном введён режим повышенной готовности. Ещё раз напоминаю всем жителям области: фото- и видеофиксация преступлений режима ВСУ на территории Оренбургской области запрещена. Не помогайте врагу в его циничных намерениях, направленных против мира и жителей нашей страны», — написал он.
Напомним, что во вторник, 12 мая, Оренбург атаковал БПЛА. При отражении налёта пострадал многоквартирный жилой дом в областном центре — повреждены кровля и остекление. К счастью, никто из жильцов не пострадал, но людей из здания эвакуировали. Им предложили временно переселиться в гостиницу, однако согласилась только одна семья. На месте продолжают работать спасатели, полицейские, врачи и представители администрации.
