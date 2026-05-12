В Оренбурге и Орске ввели режим повышенной готовности

В Оренбурге, Орске и Ясном ввели режим повышенной готовности. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«В Оренбурге, Орске и Ясном введён режим повышенной готовности. Ещё раз напоминаю всем жителям области: фото- и видеофиксация преступлений режима ВСУ на территории Оренбургской области запрещена. Не помогайте врагу в его циничных намерениях, направленных против мира и жителей нашей страны», — написал он.