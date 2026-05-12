Губернатор Солнцев сообщил о повреждении жилого дома в Оренбурге при атаке дрона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin
В результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Оренбурге пострадавших нет, однако жильцов пришлось эвакуировать. Само здание получило повреждения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгении Солнцев.
В результате атаки пострадала кровля многоквартирного дома, кроме того, частично выбито остекление. Все жители здания были эвакуированы. Им предложили временное размещение в гостинице. Как уточнил губернатор, воспользоваться этим предложением решила одна семья.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте рекомендации Правительства Оренбургской области», — заключил он.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, а также представители городской и региональной власти.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге беспилотный летательный аппарат упал на крышу жилого многоквартирного дома. После падения БПЛА очевидцы услышали взрыв. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к работе и оценке последствий инцидента.
