День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 10:56

Губернатор Солнцев сообщил о повреждении жилого дома в Оренбурге при атаке дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

В результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Оренбурге пострадавших нет, однако жильцов пришлось эвакуировать. Само здание получило повреждения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгении Солнцев.

В результате атаки пострадала кровля многоквартирного дома, кроме того, частично выбито остекление. Все жители здания были эвакуированы. Им предложили временное размещение в гостинице. Как уточнил губернатор, воспользоваться этим предложением решила одна семья.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте рекомендации Правительства Оренбургской области», — заключил он.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, а также представители городской и региональной власти.

Над Ульяновской областью сбили два дрона ВСУ
Над Ульяновской областью сбили два дрона ВСУ

Ранее сообщалось, что в Оренбурге беспилотный летательный аппарат упал на крышу жилого многоквартирного дома. После падения БПЛА очевидцы услышали взрыв. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к работе и оценке последствий инцидента.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar