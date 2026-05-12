Украинский БПЛА упал на крышу жилого дома в Оренбурге

В Оренбурге украинский беспилотник упал на крышу жилого дома, передаёт SHOT.

По словам местных жителей, сразу после падения прогремел взрыв. На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты работают у дома и оценивают последствия инцидента.

Информацию подтвердил и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём «Максе». Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников. Жители Оренбурга сообщили о взрывах в небе и работе систем противовоздушной обороны. Губернатор региона Евгений Солнцев сообщил о введении плана «Ковёр». На фоне угрозы БПЛА международный аэропорт Оренбурга временно приостановил приём и отправку рейсов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус вылета у авиакомпаний.