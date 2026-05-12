За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 27 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Артиллерийские подразделения 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили до 15 пунктов временной дислокации Вооружённых сил Украины и 25 боевиков. Цели были установлены в ходе воздушной разведки, в результате которой выявили несколько точек сосредоточения личного состава. После передачи координат артиллерии по ним нанесли удары из различных видов вооружения. На Славянском направлении операторы БПЛА обнаружили укрытие с пехотой. После уточнения данных по позиции был нанесён удар дронами.