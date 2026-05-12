В реанимации скончался мужчина, пострадавший 8 мая при атаке ВСУ на автомобиль

Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника на автомобиль в селе Новая Нелидовка Белгородского округа, скончался в больнице. О случившемся сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, врачи областной клинической больницы несколько дней боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось. Пострадавший получил тяжёлые травмы во время атаки беспилотника 8 мая.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Приношу самые искренние соболезнования его родным и близким… Вся Белгородская область скорбит вместе с вами», — пишет он в телеграм-канале.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удары по объектам в Каховском округе Херсонской области. Украинский беспилотник взорвался возле магазина в посёлке Любимовка. В результате ударной волны в здании выбило стёкла. Также под удары попали база фермерского хозяйства и подстанция в селе Чернянка.