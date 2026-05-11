Четверо мирных жителей пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
При атаках украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В посёлке Октябрьский дрон ударил по крыше многоквартирного дома — ранен 18-летний юноша. Когда на вызов приехала бригада скорой, второй беспилотник атаковал уже медиков. У троих сотрудников скорой медицинской помощи баротравмы, у парня баротравма и осколочное ранение подбородка. Дальнейшее лечение юноши будет проходить в областной клинической больнице, а сотрудники скорой помощи продолжат лечение амбулаторно. В результате атаки повреждены два МКД, легковой автомобиль и машина скорой помощи.
Повреждения также получили автомобили, частные дома, храм и коммерческие объекты в четырёх муниципалитетах.
Ранее грузовой автомобиль с дровами для мирных жителей был атакован беспилотником в Харьковской области. Водитель заметил приближающийся дрон и успел покинуть автомобиль до момента поражения техники. В результате атаки сам человек не пострадал, однако транспорт получил повреждения. Власти региона утверждают, что машина использовалась исключительно для доставки гуманитарного груза жителям.
