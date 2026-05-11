День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 14:19

Дрон ВСУ атаковал грузовик с дровами для жителей Харьковской области

ВСУ атаковали грузовик с дровами для жителей Харьковской области. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев

ВСУ атаковали грузовик с дровами для жителей Харьковской области. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев

Грузовой автомобиль с дровами для мирных жителей был атакован беспилотником в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

ВСУ атаковали грузовик с дровами для жителей Харьковской области. Фото © Telegram / Говорит Ганчев

ВСУ атаковали грузовик с дровами для жителей Харьковской области. Фото © Telegram / Говорит Ганчев

Удар был нанесён с использованием беспилотного летательного аппарата по транспортному средству, перевозившему дрова для гражданского населения. Сообщается, что водитель заметил приближающийся дрон и успел покинуть автомобиль до момента поражения техники.

В результате атаки сам человек не пострадал, однако транспорт получил повреждения. Власти региона утверждают, что машина использовалась исключительно для доставки гуманитарного груза жителям.

Минобороны: ВСУ за сутки 12 раз атаковали позиции ВС РФ
Минобороны: ВСУ за сутки 12 раз атаковали позиции ВС РФ

Ранее в Запорожской области в результате атаки беспилотника пострадали два местных жителя. Удар был нанесён по частному сектору в населённом пункте Скельки Васильевского муниципального округа. В результате происшествия повреждения получило жилое строение, а супружеская пара пожилого возраста, оба 1953 года рождения, получила ранения и была доставлена в медицинское учреждение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar