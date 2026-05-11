Дрон ВСУ атаковал грузовик с дровами для жителей Харьковской области

Грузовой автомобиль с дровами для мирных жителей был атакован беспилотником в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Удар был нанесён с использованием беспилотного летательного аппарата по транспортному средству, перевозившему дрова для гражданского населения. Сообщается, что водитель заметил приближающийся дрон и успел покинуть автомобиль до момента поражения техники.

В результате атаки сам человек не пострадал, однако транспорт получил повреждения. Власти региона утверждают, что машина использовалась исключительно для доставки гуманитарного груза жителям.

Ранее в Запорожской области в результате атаки беспилотника пострадали два местных жителя. Удар был нанесён по частному сектору в населённом пункте Скельки Васильевского муниципального округа. В результате происшествия повреждения получило жилое строение, а супружеская пара пожилого возраста, оба 1953 года рождения, получила ранения и была доставлена в медицинское учреждение.