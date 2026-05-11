Минобороны: ВСУ за сутки 12 раз атаковали позиции ВС РФ

За истекшие сутки украинские войска предприняли 12 попыток атак на позиции российских сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 11 мая.

«За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ нанесли 6905 ударов при помощи дронов.

Ранее сообщалось, что расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» установил российский триколор у мемориала парка Славы оккупированном ВСУ Херсоне. Флаг появился прямо у Вечного огня, который когда-то горел здесь как символ памяти о подвиге советского народа.