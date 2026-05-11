В парке Славы оккупированного ВСУ Херсона водружён флаг РФ с помощью FPV-дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» водрузил российский триколор у мемориала парка Славы временно оккупированного Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Херсон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В честь 81-летия Великой Победы расчёт ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага Российской Федерации в парк Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон. Действуя непосредственно с передовых позиций, военнослужащие подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» осуществили запуск оптоволоконного FPV-дрона «КВН» с закреплённым на нём российским триколором», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Маршрут беспилотника проходил над руслом Днепра. Операторы дрона действовали с высоким профессионализмом, смогли преодолеть активную работу средств РЭБ противника и уйти от атак вражеских дронов-перехватчиков. Выйдя на правый берег, расчёт направил БПЛА к мемориальному комплексу, посвящённому освобождению города Херсона в годы Великой Отечественной войны.

В Минобороны РФ уточнили, что российский флаг установили прямо у некогда горевшего здесь Вечного огня — символа памяти о подвиге советского народа. Эта акция стала символом непрерывности поколений: от победителей в ВОВ до современных солдат, которые продолжают дело дедов и прадедов в зоне СВО, проявляя мужество.

Ранее военнослужащих 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины переквалифицировали в штурмовиков и операторов дронов, после чего отправили на Харьковское направление. Раньше эти люди занимались обслуживанием авиационной техники в Ивано-Франковской области. Теперь из них сформировали расчёты БПЛА и штурмовые группы. Их перебросили в зону боевых действий под Харьковом.

