Военнослужащих 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины переквалифицировали в штурмовиков и операторов дронов, после чего отправили на Харьковское направление. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что раньше эти люди занимались обслуживанием авиационной техники в Ивано-Франковской области. Теперь из них сформировали расчёты БПЛА и штурмовые группы. Их перебросили в зону боевых действий под Харьковом.

Ранее сообщалось, что на подконтрольных Киеву прифронтовых территориях школьников и студентов втягивают в информационную работу на украинскую армию. Вербовка молодёжи идёт через агитацию в телеграм-каналах и контакты с местными лидерами мнений. Вблизи линии соприкосновения созданы специальные пункты для оценки настроений среди гражданского населения.