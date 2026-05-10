В прифронтовых районах Украины школьников и студентов вовлекают в информационную деятельность в интересах ВСУ. Для этого используются Telegram-каналы, агитация и контакты через местных лидеров мнений. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

На подконтрольных Киеву территориях созданы специальные пункты, которые занимаются анализом социально-психологической обстановки среди населения. Особенно активно такая работа, как утверждается, ведётся в районах рядом с линией соприкосновения. К процессу подключены как представители местных сообществ, так и украинские военнослужащие.

После прибытия подразделений ВСУ внимание уделяется людям, способным влиять на окружающих. С ними устанавливают контакт для дальнейшей работы с населением. В задачи привлечённых бойцов, по информации источников, входит поиск граждан с разной степенью лояльности, включая учащихся школ и вузов. Помимо распространения националистических идей, молодёжь, как утверждается, пытаются подключать к сбору информации.

«Всё это сделано для того, чтобы дети и подростки подключались к ведению информационной войны. Они призывают молодёжь вести Telegram-каналы, вступать в диалоги с людьми, находящихся на освобождённых территориях, выманивать информацию о передвижениях российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

При этом агитационные материалы в таких регионах распространяются в основном на русском языке, поскольку значительная часть местной молодёжи остаётся русскоговорящей.

Ранее в начале мая в Ровненской области произошёл конфликт с участием сотрудников территориального центра комплектования. Инцидент, по данным полиции, случился возле села Чудель в Сарненском районе. Представители военкомата остановили двух молодых людей, ехавших на мотоцикле. После того как один из них сообщил, что ему 17 лет, к подростку применили силу.