Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 22:24

Во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, испугавшись ТЦК

Задержанный во Львове мужчина. Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины

Во Львове произошёл шокирующий инцидент. На улице Кавалеридзе 43-летний местный житель, увидев патруль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), распылил слезоточивый газ, схватил 13-летнюю девочку и приставил нож к её шее. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Полицейским и военнослужащим ТЦК удалось задержать злоумышленника и освободить ребёнка. К счастью, девочка не пострадала.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Этот инцидент произошёл на фоне громких заявлений о коррупции в системе мобилизации на Украине. Ранее Life.ru писал, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинских чиновников в том, что они наживаются на призыве.

Юния Ларсон
