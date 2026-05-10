Во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, испугавшись ТЦК
Задержанный во Львове мужчина. Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины
Во Львове произошёл шокирующий инцидент. На улице Кавалеридзе 43-летний местный житель, увидев патруль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), распылил слезоточивый газ, схватил 13-летнюю девочку и приставил нож к её шее. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Полицейским и военнослужащим ТЦК удалось задержать злоумышленника и освободить ребёнка. К счастью, девочка не пострадала.
По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.
Этот инцидент произошёл на фоне громких заявлений о коррупции в системе мобилизации на Украине. Ранее Life.ru писал, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинских чиновников в том, что они наживаются на призыве.
