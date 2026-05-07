Бывший пресс-секретарь главаря киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила украинских чиновников в том, что они наживаются на мобилизации. Соответствующее заявление она сделала в соцсети X.

«В то время как боевики удерживают фронт, некоторые чиновники относятся к призыву на военную службу как к личному банкомату — вымогают деньги у предприятий и подрывают доверие общества в самый неподходящий момент», — говорится в сообщении. По словам Мендель, коррупция в системе мобилизации ежегодно обходится Украине в миллиарды долларов.

В качестве конкретного примера Мендель привела задержание начальника Житомирского областного территориального центра комплектования. Этот чиновник получал взятки от местного бизнесмена, обещая взамен предоставить сотрудникам его компании защиту от мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) отказались отпустить недавно мобилизованного молодого украинца на похороны его матери. Согласно данным журналистов, парня призвали в Вооружённые силы Украины (ВСУ) всего за сутки до траурной церемонии. Родственники и знакомые обратились к военкомам с просьбой отпустить бойца проводить мать в последний путь.