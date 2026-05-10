Солдаты ВСУ, оставившие позиции в районе села Рясное Сумской области, попытались скрыться возле полуразрушенного монастыря, однако попали под огонь со стороны других украинских бойцов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Утверждается, что спустя несколько часов после ухода проводника из числа сержантского состава 119-й отдельной бригады территориальной обороны часть военнослужащих самовольно покинула позиции. Для укрытия они выбрали лесной массив рядом с полуразрушенным Свято-Дмитриевским монастырём.

Однако по дезертировавшим бойцам был открыт огонь из стрелкового оружия со стороны других украинских формирований.

Ранее сообщалось о случаях перепродажи гуманитарной помощи в Сумской области, предназначенной для украинских военных. Часть грузов поступала от зарубежных организаций, включая британскую Plymouth Ukraine Medical Aid и шведскую Operation Change.