«Допомога» раненым бойцам ВСУ распродаётся медиками, узнали силовики
В Сумской области медики ВСУ перепродают помощь от Британии и Швеции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAKSYM CHUB
В Сумской области зафиксированы случаи перепродажи гуманитарной помощи, поступившей украинским военным от британских и шведских организаций. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.
Сообщается, что «допомога» поступала от британской организации Plymouth Ukraine Medical Aid и шведской Operation Change. Среди перепродаваемых предметов называются инвалидные коляски, медицинские препараты и костыли, переданные британской стороной. Отдельно упоминаются хозяйственные товары, доставленные из Швеции и также оказавшиеся в продаже.
Ранее в ряде регионов Украины фиксировалось распространение хантавирусной инфекции, на фоне чего в подразделениях ВСУ могли возникнуть небоевые потери. Вспышки заболевания отмечаются в Харьковской, Сумской и Львовской областях. Командиры украинских подразделений якобы ввели запрет на оказание помощи военнослужащим, у которых выявлен хантавирус.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.