Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 мая, 17:06

«Допомога» раненым бойцам ВСУ распродаётся медиками, узнали силовики

В Сумской области медики ВСУ перепродают помощь от Британии и Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAKSYM CHUB

В Сумской области зафиксированы случаи перепродажи гуманитарной помощи, поступившей украинским военным от британских и шведских организаций. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

Сообщается, что «допомога» поступала от британской организации Plymouth Ukraine Medical Aid и шведской Operation Change. Среди перепродаваемых предметов называются инвалидные коляски, медицинские препараты и костыли, переданные британской стороной. Отдельно упоминаются хозяйственные товары, доставленные из Швеции и также оказавшиеся в продаже.

Ранее в ряде регионов Украины фиксировалось распространение хантавирусной инфекции, на фоне чего в подразделениях ВСУ могли возникнуть небоевые потери. Вспышки заболевания отмечаются в Харьковской, Сумской и Львовской областях. Командиры украинских подразделений якобы ввели запрет на оказание помощи военнослужащим, у которых выявлен хантавирус.

Милена Скрипальщикова
