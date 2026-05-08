В Сумской области зафиксированы случаи перепродажи гуманитарной помощи, поступившей украинским военным от британских и шведских организаций. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

Сообщается, что «допомога» поступала от британской организации Plymouth Ukraine Medical Aid и шведской Operation Change. Среди перепродаваемых предметов называются инвалидные коляски, медицинские препараты и костыли, переданные британской стороной. Отдельно упоминаются хозяйственные товары, доставленные из Швеции и также оказавшиеся в продаже.

Ранее в ряде регионов Украины фиксировалось распространение хантавирусной инфекции, на фоне чего в подразделениях ВСУ могли возникнуть небоевые потери. Вспышки заболевания отмечаются в Харьковской, Сумской и Львовской областях. Командиры украинских подразделений якобы ввели запрет на оказание помощи военнослужащим, у которых выявлен хантавирус.