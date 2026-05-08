7 мая, 21:42

Командование ВСУ запретило лечить военных с хантавирусом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Командиры Вооружённых сил Украины ввели запрет на оказание медицинской помощи военнослужащим, заражённым хантавирусом. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. Решение командиров вызывает вопросы, поскольку инфекция требует своевременного лечения.

На территории Харьковской, Сумской и Львовской областей фиксируют массовое распространение хантавируса. Украинские подразделения несут небоевые потери из-за вспышки инфекции.

«Примечательно, что украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь больным военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях»,приводит слова источника ТАСС.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от хантавируса во время предыдущих эпидемий оставалась высокой. Инфекционисты ВОЗ подчеркнули важность раннего выявления болезни. Поддерживающее лечение играет ключевую роль в борьбе с инфекцией.

Лия Мурадьян
