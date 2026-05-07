«Как бешеная рысь»: Переболевшая хантавирусом американка рассказала о галлюцинациях

Жительница американского штата Монтана Дебби Зиппериан чудом выжила после заражения смертельно опасным хантавирусом. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

По словам женщины, инфекция попала в организм во время работы на ранчо. Она доставала миски с кормом из старого курятника и на несколько секунд склонилась над полом, чтобы встать на колени. Её лицо оказалось прямо над мышиными экскрементами — этого хватило, чтобы вирус проник в лёгкие.

Примерно через неделю у Зиппериан начались сильные боли в шее и спине, а также проблемы с дыханием. Она несколько раз приезжала в больницу, но врачи каждый раз отпускали её с диагнозом «грипп» или «пневмония». Только во время третьего визита, когда пациентка уже была дезориентирована и страдала от галлюцинаций, медики диагностировали хантавирусный лёгочный синдром.

Муж женщины рассказал, что она была «истерична, как бешеная рысь», и из-за её непредсказуемого поведения врачи не могли подключить её к аппарату ИВЛ. После введения в искусственную кому процедуру провели.

Спустя годы Дебби страдает от серьёзных последствий, в том числе неврологических проблем. Женщине пришлось заново учиться ходить, и иногда ей всё ещё трудно собраться с мыслями.

Напомним, на круизном судне M/V Hondius возникла вспышка хантавируса. Лайнер отправился из аргентинского порта Ушуая и направился к островам Кабо-Верде. На пути следования были запланированы остановки на отдалённых островах. Вместимость судна — 170 пассажирских мест и 70 человек экипажа. Согласно последней информации, заболели 8 человек.