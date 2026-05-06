6 мая, 14:23

Новая пандемия? В ВОЗ ответили на тревогу из-за хантавируса на лайнере

Глава ВОЗ оценил риск распространения хантавируса как низкий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christina Krivonos

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не считает ситуацию со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius похожей на начало пандемии CoViD-19. По его словам, сейчас угроза для других стран остаётся низкой.

«На данный момент риск для остального мира низок», — сказал гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус также добавил, что «не считает» происходящее ранней стадией новой пандемии по аналогии с CoViD-19.

ВОЗ сообщила о семи случаях заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius

Напомним, речь идёт о вспышке хантавируса на круизном судне MV Hondius. Подробности о числе заболевших и мерах на лайнере пока не приводятся. Судно следовало из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде и совершало маршрут с остановками на отдалённых островах. Лайнер рассчитан на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.

Полина Никифорова
