Новая пандемия? В ВОЗ ответили на тревогу из-за хантавируса на лайнере
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не считает ситуацию со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius похожей на начало пандемии CoViD-19. По его словам, сейчас угроза для других стран остаётся низкой.
«На данный момент риск для остального мира низок», — сказал гендиректор ВОЗ.
Гебрейесус также добавил, что «не считает» происходящее ранней стадией новой пандемии по аналогии с CoViD-19.
Напомним, речь идёт о вспышке хантавируса на круизном судне MV Hondius. Подробности о числе заболевших и мерах на лайнере пока не приводятся. Судно следовало из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде и совершало маршрут с остановками на отдалённых островах. Лайнер рассчитан на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
