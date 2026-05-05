ВОЗ сообщила о семи случаях заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius

Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых выявили хантавирус, увеличилось до семи. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

«Выявлено семь случаев заболевания (два лабораторно подтверждённых случая хантавирусной инфекции и пять подозреваемых случаев), в том числе три летальных исхода, один пациент в критическом состоянии и три человека с лёгкими симптомами», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что информация о группе пассажиров с тяжёлым респираторным заболеванием поступила 2 мая. При этом характерные для хантавирусной инфекции симптомы у пострадавших проявились ещё в период с 6 по 28 апреля.

По данным ВОЗ, заболевание сопровождалось лихорадкой, желудочно-кишечными симптомами, быстрым развитием пневмонии, острым респираторным дистресс-синдромом и шоком.