3 мая, 22:02

Отправились в круиз, а вернулись в гробах: Раскрыты подробности гибели туристов от вируса-убийцы на лайнере

AFP: Пара из Нидерландов погибла от хантавируса на круизном лайнере в Атлантике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pimen

Стали известны подробности заражения туристов хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами вспышки острого респираторного заболевания стали три человека.

Первой жертвой стал 70-летний мужчина, у которого симптомы проявились, когда судно находилось между аргентинской Ушуайей и Островом Святой Елены (часть Великобритании). Пассажир скончался прямо на борту.

69-летняя супруга погибшего также заразилась на лайнере. Женщину экстренно эвакуировали в Южную Африку, но спасти её не удалось – она скончалась в одной из больниц Йоханнесбурга. По информации AFP, оба супруга были гражданами Нидерландов.

Тело третьей жертвы, по данным ВОЗ, всё ещё остаётся на борту судна. Решается вопрос, где именно его передадут родственникам.

Кроме того, 69-летний гражданин Великобритании был эвакуирован в ЮАР. У него подтверждён хантавирус, и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. МИД Великобритании уже заявил, что «внимательно следит за ситуацией, находится на связи с круизной компанией и местными властями».

Всего, по предварительным данным, заразились шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации. Распространение вируса зафиксировано среди пассажиров и, возможно, членов экипажа, точное число заболевших уточняется.

Хантавирус — это род вирусов, переносимых грызунами, вызывающий у человека две тяжёлые формы заболеваний: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), распространённую в Евразии, и хантавирусный лёгочный синдром (HPS) в Америке. Заражение происходит преимущественно воздушно-пылевым путём при вдыхании частиц высохших экскрементов инфицированных мышей или полёвок, а не от человека к человеку (за редчайшим исключением андского вируса). Инкубационный период длится до нескольких недель, а ранние симптомы напоминают грипп, но при молниеносном развитии отёка лёгких или острой почечной недостаточности летальность может достигать 15–40%. При этом специфического лечения не существует, только поддерживающая терапия.

Ранее Life.ru писал, что в Индии подтверждён второй смертельный случай, вызванный вирусом Нипах. Его жертвой стала 25-летняя медсестра, ухаживавшая за «нулевым пациентом».

Юния Ларсон
