Вакцины не существует: Дачников предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой

С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор предупредил, что грызуны, которые активизируются в лесах и на участках, переносят тяжёлую инфекцию — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Болезнь поражает сосуды, почки и лёгкие, вакцины от неё не существует, пишет РИА «Новости».

Основные переносчики вируса — рыжие полёвки, но заразиться можно и от других мышевидных грызунов. Вирус долго сохраняется на грязных предметах и не боится низких температур. Симптомы появляются не сразу, а через две-три недели после заражения: слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота и бессонница.

Чтобы избежать болезни, перед началом дачного сезона нужно тщательно проветрить дом и просушить на солнце матрасы, одеяла и подушки — солнечный свет убивает вирус. Любую уборку в помещении специалисты советуют проводить только в маске и перчатках.

