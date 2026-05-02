Обмани кровососа! Мелки и ещё 2 способа стать невидимкой для клещей
Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надёжной защитой от клещевого энцефалита
Самым эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остаётся вакцинация. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре, призвав не пренебрегать прививками перед началом сезона активности кровососов.
«Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация», — рассказали в ведомстве.
Важно также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают насекомых. При правильном применении таких препаратов можно добиться почти стопроцентной защиты от лесных и таёжных клещей.
Однако средства не подходят детям младше трёх лет. Если клещ всё же присосался, специалисты советуют не удалять его самостоятельно, а обратиться к врачу и сдать насекомое в лабораторию для проверки на наличие инфекций. Вакцинация же остаётся базовой мерой, которая формирует иммунитет и спасает от тяжёлых последствий болезни.
Ранее депздрав перед майскими праздниками выпустил памятку о защите от клещей: выбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты, осматривать себя, детей и животных после прогулок, уделяя внимание волосистой части головы, шее, подмышкам и зоне за ушами. После возвращения домой — принять душ и постирать вещи при высокой температуре.
