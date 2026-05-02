Обмани кровососа! Мелки и ещё 2 способа стать невидимкой для клещей

Самым эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остаётся вакцинация. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре, призвав не пренебрегать прививками перед началом сезона активности кровососов.

Важно также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают насекомых. При правильном применении таких препаратов можно добиться почти стопроцентной защиты от лесных и таёжных клещей.

Однако средства не подходят детям младше трёх лет. Если клещ всё же присосался, специалисты советуют не удалять его самостоятельно, а обратиться к врачу и сдать насекомое в лабораторию для проверки на наличие инфекций. Вакцинация же остаётся базовой мерой, которая формирует иммунитет и спасает от тяжёлых последствий болезни.