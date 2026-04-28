Клещи проснулись на месяц раньше, и их рекордно много: вот что нужно делать при укусе клеща Оглавление Когда начинается сезон клещей в 2026 году (календарь по регионам) Когда клещи активны в разных регионах Какие болезни переносят клещи Как правильно удалить клеща (пошаговая инструкция) Куда обращаться и что делать с клещом после укуса Что делать дальше: Симптомы, при которых нужно срочно к врачу Профилактика клещевых инфекций Как защитить себя от клещей в лесу и на даче Новый опасный вид — клещи Hyalomma («мутанты») Часто задаваемые вопросы Заключение: чек-лист безопасности Сезон клещей 2026 уже начался. Рассказываем, когда просыпаются клещи в Москве, на Урале и в Сибири. Пошаговая инструкция, что делать при укусе, как правильно удалить клеща. Какие симптомы у энцефалита и боррелиоза, когда проводить экстренную профилактику и вакцинацию. 28 апреля, 15:40 Клещи весной 2026: когда просыпаются, что делать при укусе и какие болезни переносят. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa © Gemini Nano Banana

Весна 2026 года пришла стремительно, а вместе с ней проснулись клещи — на месяц раньше обычного. Уже в марте по всей стране начали фиксировать укусы, а специалисты предупреждают о рекордной численности паразитов из-за снежной зимы. Клещи переносят опасные инфекции: клещевой энцефалит, боррелиоз, геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Life.ru рассказывает, когда ждать пика активности, как защитить себя и близких и что делать, если клещ всё-таки укусил.

Когда начинается сезон клещей в 2026 году (календарь по регионам)

Когда просыпаются клещи в 2026 году: пик активности и эндемичные регионы России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Spok83

Клещи проснулись на месяц раньше обычного. Роспотребнадзор предупреждал: сезон активности клещей в России стартует в третьей декаде марта, и прогноз оправдался. С начала 2026 года в 19 регионах страны уже зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов. Почти половина случаев пришлась на Краснодарский край и Крым, где весна наступила раньше всего.

В 2026 году из-за аномально снежной зимы численность клещей побила рекорды. Толстый снежный покров сработал как природное одеяло, защитив паразитов от морозов. Даже при минус тридцати градусах температура под снегом держалась около нуля. Теперь все они вышли на охоту одновременно, голодные после долгой спячки.

Когда клещи активны в разных регионах

Сезон клещей 2026, начало: календарь по регионам и карта опасных территорий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MakroBetz

Пик активности приходится на конец мая и середину июня по всей стране. Летом, в жару выше двадцати пяти градусов, наступает спад. Вторая волна начинается в конце августа и длится до октября. Юг России (Краснодар, Ставрополье, Крым) — активность с начала марта до октября

(Краснодар, Ставрополье, Крым) — активность с начала марта до октября Средняя полоса (Москва, Подмосковье) — конец марта, пик в мае-июне

(Москва, Подмосковье) — конец марта, пик в мае-июне Северо-Запад (Петербург, Ленобласть) — с апреля

(Петербург, Ленобласть) — с апреля Сибирь, Урал, Дальний Восток — апрель-май

— апрель-май Северные регионы (Архангельск, Мурманск, Коми) — конец мая

Какие болезни переносят клещи

Клещи — не просто кровососущие паразиты, а переносчики смертельно опасных инфекций. Один укус может обернуться тяжёлым заболеванием с поражением нервной системы, сердца и суставов. Вот главные угрозы, которые несут эти маленькие членистоногие.



Основные клещевые инфекции: Клещевой вирусный энцефалит — поражает нервную систему, вызывает паралич и менингит. Инкубационный период 1–30 дней. Симптомы: температура до 39°C, головная боль, рвота. Есть вакцина.

— поражает нервную систему, вызывает паралич и менингит. Инкубационный период 1–30 дней. Симптомы: температура до 39°C, головная боль, рвота. Есть вакцина. Боррелиоз (болезнь Лайма) — бактериальная инфекция, атакует суставы, сердце, нервы. Главный признак — красное кольцо вокруг укуса. Лечится антибиотиками. Вакцины нет.

— бактериальная инфекция, атакует суставы, сердце, нервы. Главный признак — красное кольцо вокруг укуса. Лечится антибиотиками. Вакцины нет. Геморрагическая лихорадка Крым-Конго — переносят клещи Hyalomma на юге. Летальность 30–40%. Вызывает внутренние кровотечения. Вакцины нет.

— переносят клещи Hyalomma на юге. Летальность 30–40%. Вызывает внутренние кровотечения. Вакцины нет. Анаплазмоз и эрлихиоз — симптомы похожи на грипп, лечатся антибиотиками.

— симптомы похожи на грипп, лечатся антибиотиками. Туляремия — редкая, но опасная инфекция с поражением лимфоузлов.

Самое коварное — один клещ может наградить сразу несколькими инфекциями одновременно. Поэтому после каждого укуса нужно обращаться к врачу и сдавать анализы.

Как правильно удалить клеща (пошаговая инструкция)

Что делать при укусе клеща — памятка: пошаговая инструкция и куда обращаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz

Главное правило — не паниковать и действовать аккуратно. Нельзя тянуть клеща за брюшко, давить его или обрабатывать маслом. Идеальный вариант — сразу обратиться в травмпункт. Но если до врача далеко, придётся удалять самостоятельно. Пошаговая инструкция по удалению: Возьмите пинцет, нитку или специальную ручку-лассо. Голыми руками не трогайте — можете раздавить паразита. Захватите клеща как можно ближе к коже. Ниткой завяжите узел у основания головы, пинцетом зажмите у самой кожи. Вращайте против часовой стрелки. Медленно, без рывков, под углом 90 градусов к коже. Обработайте ранку йодом или спиртом. Если голова осталась в коже — не трогайте, выйдет сама за 3–5 дней. Но важно следить за состоянием кожи, чтобы избежать нагноения. Поместите клеща в баночку с влажной ваткой. Закройте плотно крышкой — паразит нужен живым для анализа. Тщательно вымойте руки с мылом.

Клеща нужно доставить в лабораторию в течение трёх суток. Если доставить в день укуса невозможно, храните контейнер в холодильнике, но не дольше двух суток.

Куда обращаться и что делать с клещом после укуса

Куда обратиться при укусе клеща: адреса лабораторий и сроки сдачи анализов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

После удаления клеща у вас есть три дня, чтобы сдать его на анализ. Лаборатория проверит паразита на наличие возбудителей энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Результаты готовятся быстро — обычно в течение суток. Куда сдать клеща на анализ: Лаборатории Роспотребнадзора — в Москве ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» принимает ежедневно с 9:00 до 15:00 (перерыв 13:00–13:30), работает даже в праздники.

— в Москве ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» принимает ежедневно с 9:00 до 15:00 (перерыв 13:00–13:30), работает даже в праздники. Частные медцентры — крупные лаборатории типа «Инвитро», КДЛ, «Ситилаб». График уточняйте заранее по телефону.

— крупные лаборатории типа «Инвитро», КДЛ, «Ситилаб». График уточняйте заранее по телефону. Региональные центры — адреса можно найти на сайте местного Роспотребнадзора.

Что делать дальше:

Если клещ заражён — срочно к врачу-инфекционисту в поликлинику по месту прикрепления. Назначат профилактику. Если сдать клеща не удалось, то через 10–14 дней сдайте кровь на клещевые инфекции методом ПЦР. Через 3–6 недель — повторный анализ крови на антитела к боррелиям и энцефалиту. Наблюдайте за самочувствием 21 день, следите за температурой и состоянием места укуса.

Симптомы, при которых нужно срочно к врачу

Симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза: когда срочно нужен врач. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

После укуса клеща важно внимательно следить за самочувствием минимум три недели. Некоторые инфекции проявляются сразу, другие — через месяц. При появлении любого из перечисленных ниже симптомов немедленно обращайтесь к врачу-инфекционисту.

Тревожные симптомы клещевых инфекций: Красное кольцо вокруг укуса — главный признак боррелиоза. Пятно увеличивается до нескольких сантиметров, светлеет в центре.

— главный признак боррелиоза. Пятно увеличивается до нескольких сантиметров, светлеет в центре. Высокая температура 38–39°C может указывать на энцефалит. Особенно опасно в сочетании с головной болью и светобоязнью.

может указывать на энцефалит. Особенно опасно в сочетании с головной болью и светобоязнью. Сильная головная боль и боль в глазах — симптомы поражения нервной системы при энцефалите.

— симптомы поражения нервной системы при энцефалите. Ломота в теле, слабость, вялость характерны для анаплазмоза и эрлихиоза.

характерны для анаплазмоза и эрлихиоза. Кровоизлияния на коже, кровотечения — критический признак Крым-Конго лихорадки. Требует немедленной госпитализации.

— критический признак Крым-Конго лихорадки. Требует немедленной госпитализации. Тошнота, рвота, жидкий стул могут сопровождать любую клещевую инфекцию.

При любом ухудшении самочувствия обязательно сообщите врачу о факте укуса клеща, даже если это было несколько недель назад.

Профилактика клещевых инфекций

Вакцинация от клещевого энцефалита — единственная надёжная защита от энцефалита. Вакцина не спасёт от боррелиоза и других инфекций, но заметно снижает риск тяжёлого течения энцефалита. В России разрешены отечественные и зарубежные вакцины. Прививать можно детей с одного года. Стандартная схема: первая доза — осенью или зимой, вторая — через 1–7 месяцев, третья — через 9–12 месяцев. Ревакцинация раз в 3 года.

первая доза — осенью или зимой, вторая — через 1–7 месяцев, третья — через 9–12 месяцев. Ревакцинация раз в 3 года. Экстренная схема: две дозы с интервалом 14 дней дадут защиту на один сезон.

Стоимость в 2026 году: бесплатно в госполиклиниках для жителей эндемичных регионов, платно — 800–2500 рублей за дозу в частных клиниках. Прививаться особенно важно жителям Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также дачникам, грибникам и туристам.

Как защитить себя от клещей в лесу и на даче

Профилактика клещевых инфекций: репелленты, одежда и осмотры после прогулки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Syda Productions

Правильная одежда — первая линия обороны. Выбирайте светлую однотонную одежду — на ней легче заметить клеща. Штаны заправляйте в носки, рубашку — в брюки. Манжеты должны плотно прилегать. Обязательно надевайте головной убор.

Репелленты и акарициды: средства с ДЭТА 30% наносите на кожу, акарициды на основе перметрина — только на одежду. Защита держится до 14 суток для акарицидов, до 5 суток для репеллентов.

Осмотр каждые 2 часа: в лесу проводите само- и взаимоосмотры. Особое внимание — подмышки, зона за ушами, шея, голова, пах. Избегайте высокой травы, не садитесь на землю без подстилки. Домашних животных защищайте ошейниками и каплями от клещей.

Новый опасный вид — клещи Hyalomma («мутанты»)

Клещи-охотники пришли с юга и меняют правила игры. На юге России появились клещи рода Hyalomma — крупные паразиты с полосатыми лапками, которых прозвали «клещами-зебрами» или «мутантами». Они известны науке с XIX века, раньше обитали в Африке и Азии, но климатические изменения помогли им закрепиться в России.

Обычные клещи сидят в траве и ждут жертву. Hyalomma — настоящие охотники: реагируют на запах пота и тепло, активно ползут за человеком, могут буквально бежать. Размеры впечатляют — самка после насыщения достигает сантиметра. Узнать их можно по полосатым лапкам с жёлтыми кольцами.

Клещи Hyalomma, «мутанты», в России: где встречаются и чем опасны для человека. Фото © Wikipedia / Alan R Walker.

География: Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Северный Кавказ. Для средней полосы не опасны — слишком влажный климат.

Главная угроза: Геморрагическая лихорадка Крым-Конго с летальностью 30–40%. Также переносят боррелиоз. Обычные репелленты на хиаломм действуют слабо — используйте акарицидные средства для обработки одежды.

Часто задаваемые вопросы

Многие люди сталкиваются с одними и теми же вопросами после укуса клеща. Собрали самые частые из них и попросили врачей дать чёткие ответы — без медицинского жаргона, коротко и по делу. Можно ли вытащить клеща руками? Нет, голыми руками опасно. Раздавите паразита — возбудители попадут в кровь. Вирусы могут проникнуть через микротрещины на пальцах. Используйте пинцет, ручку-лассо или нитку. После удаления тщательно мойте руки с мылом.

Нет, голыми руками опасно. Раздавите паразита — возбудители попадут в кровь. Вирусы могут проникнуть через микротрещины на пальцах. Используйте пинцет, ручку-лассо или нитку. После удаления тщательно мойте руки с мылом. Как сдать клеща на анализ? Поместите в чистую баночку с влажной ваткой, плотно закройте. Доставьте в лабораторию за 3 суток. В Москве — Центр гигиены и эпидемиологии, работает ежедневно с 9:00 до 15:00. Можно в частные лаборатории. Укажите дату и место укуса, оставьте телефон.

Прививка от клещевого энцефалита 2026: схема вакцинации и стоимость. Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Нужно ли давать антибиотики после укуса? Только по назначению врача после анализа клеща или крови. Если клещ заражён боррелиями, доктор выпишет профилактический курс. Самостоятельно принимать нельзя — навредите. Обратитесь к инфекционисту в поликлинику.

Только по назначению врача после анализа клеща или крови. Если клещ заражён боррелиями, доктор выпишет профилактический курс. Самостоятельно принимать нельзя — навредите. Обратитесь к инфекционисту в поликлинику. Если клещ не впился, а просто ползал по одежде, нужно ли что-то делать? Риск минимальный, но паразита нужно снять и уничтожить, не раздавливая. Осмотрите себя — возможно, ползают ещё. После прогулки примите душ, расчешите волосы мелкой расчёской.

Риск минимальный, но паразита нужно снять и уничтожить, не раздавливая. Осмотрите себя — возможно, ползают ещё. После прогулки примите душ, расчешите волосы мелкой расчёской. Можно ли мыться сразу после укуса? Да, мыться можно. После удаления клеща обработайте ранку йодом или спиртом, потом спокойно принимайте душ. Не трите место укуса жёсткой мочалкой, не расчёсывайте. Следите за состоянием ранки три недели.

Заключение: чек-лист безопасности

Как удалить клеща правильно: полный разбор от специалистов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Сезон клещей 2026 года обещает быть рекордным по численности паразитов. Снежная зима создала идеальные условия для их выживания. Защитить себя можно: носите закрытую светлую одежду, используйте репелленты, проводите осмотры каждые два часа на природе. Вакцинация от энцефалита — единственная надёжная защита. Стандартный курс из трёх доз формирует иммунитет на три года. Если клещ укусил — аккуратно удалите, сохраните для анализа, обратитесь к врачу. Сдайте паразита в лабораторию за три дня.

Особая бдительность нужна на юге, где появились клещи Hyalomma. Они преследуют жертву и переносят смертельную лихорадку. В Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае используйте акарициды — обычные репелленты почти не действуют.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!